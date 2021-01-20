Девушки из ЛНР выиграли титулы и премии на фестивале красоты в Москве

Архивное фото организаторов конкурса. Фото: worldbeauty.pro
Девушки из Луганской Народной Республики поучаствовали в первом конкурсе красоты в 2021 году. Виктория Захарова и Маргарита Щербак выступили на фестивале красоты World Beauty и Slava Zaitsev Awards, которые на этой неделе проходили в Москве. Об этом сообщила организатор конкурсов красоты в Луганске Юлия Байрамова.
Девушки ушли оттуда не с пустыми руками. Виктория Захарова победила в своей возрастной категории и получила титул «Мировая красавица». В то время как Маргарита Щербак получила премию Slava Zaitsev Awards в номинации «Лучшая взрослая модель».
Оценивали девушек на фестивале компетентное жюри. В его состав вошла представитель известного дома моды Пьера Кардена в России и странах СНГ Galina De Buard.
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