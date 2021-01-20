Погода в Донецке: 21 января температура воздуха опустится до -24

За последние 130 лет 21 января самая низкая температура в Донецке была в 1960 году. Она составляла -27 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Донецке и во всей Донецкой Народной Республике 21 января ожидается пасмурной. С самого утра тучи закроют небо над городом и продержатся до позднего вечера. Осадков этот день, по прогнозам синоптиков, не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от -3 до -24 градусов мороза. Скорость воздушных потоков составит 4 - 9 метров в секунду. Дуть будет в южном направлении.

Народный прогноз погоды. 21 января почитается память Емилиана, исповедника. Следили в этот день преимущественно за ветром. Южный ветер указывает на грозное лето. Если день дастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

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