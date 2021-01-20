Представлять общественность ДНР на переговорах будут экс-замминистра МЧС Украины Владислав Теличко и блогер Майя Пирогова

Теличко и Пирогова с 2014 года активно участвуют в построении Республики, а также занимаются общественной и благотворительной деятельностью. Фото: Telegram-канал предствителя УНМ ЛНР Андрея Марочко

В делегации ДНР в минской подгруппе по политическим вопросам появилась должность представителей общественности. Первыми ее заняли бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Украины Владислав Теличко и блогер Майя Пирогова.

— Вчера на переговорах группы по политическим вопросам состоялся дебют представителей общественности Республики. Соответствующее уведомление об их назначении в виде ноты было заранее направленно координатору ОБСЕ госпоже Грау накануне, — говорится в сообщении пресс-секретаря делегации ДНР на Минских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Владислава Московского.

Теличко и Пирогова будут транслировать мнение общественности ДНР в противовес манипуляциям, которые организовывают псевдо-представители Донбасса с украинской стороны.

— Владислав Теличко и Майя Пирогова по праву могут называться представителями Донбасса, поскольку не покинули свою Родину в ее крайне непростые и страшные времена, — добавил Московский.

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