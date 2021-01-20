Родителей школьников ДНР проверят на знание русского языка

Проверить знание русского языка родители смогут по своему желанию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике в марте этого года планируют провести экзамен для родителей школьников по знанию русского языка. Об этом 19 января в ходе брифинга в Донецке сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

— Акция «Единый день сдачи Единого республиканского экзамена (ЕРЭ) по русскому языку родителями» призвана помочь родителям выпускников общеобразовательных организаций снять лишние волнения, связанные с подготовкой к Государственного итоговой аттестации их детьми, а также на собственном опыте лучше познакомиться с экзаменационной процедурой, — говорится в сообщении.

Экзамен для родителей хотят провести в период весенних каникул, а именно в субботу 27 марта.

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