Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 230 человек

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 6485 пациентов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР был выявлен еще у 230 жителей.
В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки на коронавирус в ДНР было сделано 513 исследований. У 225 человек ковид подтвердился, а еще у пяти его установили клинико-эпидемиологически.
Таким образом, с начала пандемии в ДНР выявлено 18 379 случаев заболевания коронавирусом. Из них на лечении находится 6 485 пациентов, выписаны 10 258 человек, летальных случаев – 1626.
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