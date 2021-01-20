Украина больше 30 раз за сутки нарушила перемирие в Донбассе

Массированному обстрелу подверглись населенные пункты на горловском направлении
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины в Донбассе в очередной раз нарушили условия бессрочного перемирия. За этот период было зафиксировано семь обстрелов. Всего ВСУ было выпущено 33 боеприпаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались поселок ш-ты им. Гагарина), Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, — говорится в сообщении. — Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.
В Представительстве Республики в СЦКК уточнили, что боевики в обстрелах применяли разного вида гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Добавим, что в предыдущие сутки боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
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