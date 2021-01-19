На Украине признались, что превышение аммония в канале «Северский Донец-Донбасс» могли спровоцировать выбросы из очистных сооружений в Харьковской области.- Загрязнение поступало по реке Уда, притоку Северского Донца. Наиболее вероятным источником загрязнения там являются Безлюдовские очистные сооружения «Харьковводоканала», - сообщил директор департамента ЖКХ подконтрольной Киеву Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко.21 декабря в компании «Вода Донбасса» выявили превышение содержания аммония в воде реки Северский Донец примерно в 2-4 раза. Был увеличен расход реагентов на очистительных и фильтровальных станциях.В ДНР слухи об ухудшении качества питьевой воды, которые стали активно распространяться в социальных сетях, были опровергнуты работниками санэпидстанции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Минздраве ДНР рассказали, как решают проблему качества питьевой водыВ Республике усилят контроль за водой, которая поступает по каналу «Северский Донец — Донбасс» (подробнее)