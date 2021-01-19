За минувшие сутки медики зарегистрировали на территории Луганской Народной Республики еще один смертельный случай от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.- Зарегистрирован один летальный случай, - рассказали в ведомстве.Таким образом, за период пандемии в ЛНР болезнь закончилась смертью для 206 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.За все время в Луганской Народной Республике подтвержден 2 391 случай заражения коронавирусом. Чтобы не дать инфекции распространиться дальше, в Республике ввели режим повышенной готовности и приняли необходимые меры - в том числе относительно работы предприятий, госучреждений и транспорта.Читайте такжеYouTube заблокировал аккаунт телеканала ЛНР из-за материалов об украинской диверсии на газопроводеОб этом заявили в министерстве связи и массовых коммуникаций Республики (подробнее)