По результатам 696 лабораторных исследований, проведенных медиками 18 января, коронавирусная инфекция в Республике была выявлена еще у 234 человек. Еще у 10 пациентов диагноз установлен после сдачи анализов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.При этом возросло число людей, заболевших пневмонией. Врачи выявили 86 таких больных (+33 за сутки). Из них 67 человек госпитализировали.- Всего за время пандемии на территории Донецкой Народной Республики были зарегистрированы и официально подтверждены 18 149 случаев инфекции COVID-19, - говорится в сообщении.Лечиться от коронавируса продолжают 6 383 пациента. Выздоровели и выписаны из больниц 10 162 человека. Болезнь забрала жизнь у 1 604 жителей ДНР.Читайте такжеЭмиль Фисталь: Чтобы не оказаться в реанимации, носите защитную маскуНа базе медицинского центра создана госпитальная база для пациентов с ковидной пневмонией (подробнее)