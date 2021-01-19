В Боброве Российской Федерации состоялось Открытое первенство города по фигурному катанию на коньках «Январские встречи», в котором приняли участие и юные фигуристки из Донецка.- Донецкую Народную Республику представляли пять воспитанников детско-юношеской спортивной школы № 7 Донецка под руководством тренера Татьяны Меняйло. Всего в спортивном мероприятии приняли участие больше 150 спортсменов из Боброва, Воронежа, Липецка, Волгограда, Лисок, а также столицы ДНР, - сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма Республики.По результатам соревнований Елизавета Бондарева заняла 1 место (1 юношеский разряд), а Камила Валиева - 2 место (3 спортивный разряд).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Настоящая зима в Донецке прибавила коммунальщикам работыЗа ночь в столице выпало больше 15 сантиметров снега (подробнее)