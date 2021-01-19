Сразу две двойни появились на свет в столице ЛНР на минувшей неделе. Об этом сообщили в администрации города, ссылаясь на Луганский центр здоровья.- С 11 по 17 января в Луганске родились две двойни. Одна пара девочек весом 3 кг и 2.900 кг, а вторая - мальчики, по 2.700 кг и 2.400 кг соответственно, - говорится в сообщении.Всего за прошлую неделю в роддомах столицы родились 60 малышей - 36 мальчиков и 24 девочки. Такие данные приводят в центре здоровья Республики.- Максимальный вес новорожденного составил 4.550 кг, а самый маленький родился с весом в 970 г, - рассказали в медучреждении.Напомним, за 2020 год в отделах ЗАГС Луганской Народной Республики зарегистрировали 5 444 рожденных ребенка. Об этом сообщили в Минюсте.Читайте такжеВ ЛНР 2021 год объявили Годом Владимира ДаляИсполняется 220 лет со дня рождения выдающегося исследователя русского языка (подробнее)