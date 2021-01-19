Сегодня православный мир отмечает Крещение Господне или Богоявление - один из самых почитаемых среди христиан праздников, установленный в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.С вечера жители Донецкой Народной Республики освящают воду в храмах. Считается, что она получает особую силу, наделяется целебными свойствами и может долго храниться. Существует давняя традиция окроплять крещенской водой свой дом. Также верующие пьют ее утром натощак, читая молитву.Одной из главных традиций на Крещение является окунание в прорубь. Однако в этом году медики не рекомендуют заходить в ледяную воду из-за ситуации с коронавирусом.- Каждый год в течение десяти лет на Крещение я окунался в прорубь. В этом году впервые решил не нырять, - говорит дончанин Никита.Читайте также19 января в Донецке будут переменная облачность, - 15 градусовВ Донецке будет дуть западный ветер, порывами до 10 метров в секунду (подробнее)