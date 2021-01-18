В Донецке и Донецкой Народной Республике 19 января будет переменная облачность. Без осадков.По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус 13 до минус 15 градусов.В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.В этот день отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода - лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: «День теплый - хлеб темный (густой)», значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.По прогнозам синоптиков, 20 января будет небольшая облачность, температурный фон останется прежним.