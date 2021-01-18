С 23.00 часов 18 января и до 05.00 часов 19 января будет приостановлено действие комендантского часа. Об этом говорится в распоряжении Главы ДНР Дениса Пушилина.Напомним, комендантский час в ДНР был отменен также с 31 декабря по 10 января.Крещение Господне - одно из ключевых событий земной жизни Спасителя. В этот день традиционно освящают воду и символически очищаются от грехов.Крещение Господне каждый год отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В этот день православные христиане вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лицПередача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробнее)