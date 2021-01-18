Вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по району Петровского, где расположен один из пилотных участков отвода сил. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Вечером зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенных пунктов Петровское - Богдановка: выпущено две мины калибром 82 миллиметра, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Данные о повреждениях и жертвах среди мирных жителей отсутствуют.В Народной милиции ДНР за последнюю неделю дважды сообщали о появлении украинских военных на участке разведения сил и средств «Петровское - Богдановка».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:ВСУ за сутки пять раз нарушили «перемирие» в ДНРОни вели обстрелы на мариупольском направлении (подробнее)