Сегодня, 18 января, в Симферополе прошло возложение цветов к памятнику гетману Войска Запорожского Богдану Хмельницкому по случаю 367-й годовщины Переяславской Рады. Участие в церемонии принял Глава ДНР Денис Пушилин.- Эта дата символизирует объединение исконно русских земель в одно великое государство и имеет особое значение и для Крыма, и для ДНР, ведь наши люди как никто другой знают, чего стоит отвоевать свое право жить на родной земле. Донбасс и Крым - неотъемлемые части Русского мира. Пример наших предков служит ярким ориентиром и вдохновляет на достижение заветной цели, - сообщил Глава Республики.Он добавил, что жители Донбасса вместе с крымчанами с первых дней боролись за право воссоединиться с Большой Родиной.- Крым - российский. Мы еще идем по этому пути, но каждый наш шаг - это шаг на пути к главному - вхождению в состав России, - заявил Денис Пушилин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лицПередача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробнее)