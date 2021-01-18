Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 2021 год в Республике Годом Владимира Даля. Об этом говорится в заявлении руководителя ЛНР.Пасечник напомнил, что в 2021 году исполняется 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля - выдающегося исследователя русского языка, автора труда «Толковый словарь живого великорусского языка», этнографа, писателя, военного врача и нашего земляка.- Уже 220 лет назад Донбасс был неотъемлемой частью Русского мира. И сегодня мы должны защитить, сохранить и передать молодому поколению знания и ценности наших предшественников, чтобы не позволить переписать прошлое, навязать чуждую идеологию, - подчеркнул Пасечник.Даль был дружен с Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Он лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта. Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лицПередача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробнее)