Сотрудники СБУ стали чаще вербовать жителей при проезде контрольного пункта въезда и выезда «Еленовка - Новотроицкое». Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции ДНР.- Большинство случаев, со слов жителей, происходит при переходе пункта пропуска «Еленовка», где после пересечения КПВВ сотрудники СБУ останавливают граждан под предлогом проверки документов и под давлением заставляют передавать данные о важных объектах на территории Республики. В случае отказа от сотрудничества - «обещают «создать серьезные проблемы» их родственникам, проживающим на подконтрольной Украине территории», - сообщили в УНМ.Жалобы о попытках вербовки спецслужбами поступают как от родственников военнослужащих Народной милиции, так и от людей не имеющих к силовым ведомствам никакого отношения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:ВСУ за сутки пять раз нарушили «перемирие» в ДНРОни вели обстрелы на мариупольском направлении (подробнее)