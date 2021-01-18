Украинские боевики пригнали два бронетранспортера в Золотое и Троицкое. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.- В зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечено нахождение боевой бронированной машины в Золотом и боевой машины пехоты вблизи Троицкого, - говорится в сообщении УНМ.В оборонном ведомстве напомнили, что размещение украинскими боевиками вооружений и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Такое вот «перемирие».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:ВСУ за сутки пять раз нарушили «перемирие» в ДНРОни вели обстрелы на мариупольском направлении (подробнее)