От коронавируса в ЛНР за сутки умер еще один человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Сначала пандемии медики Республики зарегистрировали 205 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.За все время медики ЛНР зарегистрировали 2391 случай заражения коронавирусной инфекцией в Республике.Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ДНР после ночного снегопада улицы расчищают больше 2 тысяч коммунальщиковВ расчистке улиц задействовали больше 200 снегоуборочных и посыпочных машин (подробнее)