В Донецке в манеже технического университета прошло Первенство ДНР по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом сообщает Министерство молодежи, спорта и туризма.Вице-президент Федерации дзюдо Республики Дмитрий Семенцов обратился к борцам:- Поздравляю вас с наступающим Крещением. Желаю успехов в новом году не только в спортивном, но и в карьерном росте. Федерация дзюдо будет всячески помогать вам в этом.В соревнованиях приняли участие больше 83 спортсменов из Донецка, Макеевки, Харцызска, Шахтерска, Ясиноватой, Старобешевского и Новоазовского районов. Победители и призеры получили грамоты и медали.Напомним, что в прошлом году в манеже ДонНТУ при поддержке Федерации дзюдо открылся тренировочный зал для дзюдо и борьбы самбо. В новом зале занимаются студенты и воспитанники спортивных школ столицы Республики, а также проходят республиканские соревнования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вольеры засыпало снегом, нужны волонтеры с лопатами!» Самый крупный донецкий приют для животных просит о помощиВ Донецке за ночь выпала едва ли не месячная норма осадков (подробнее)