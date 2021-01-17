Поврежденный, в результате диверсии в Лутугинском районе, газопровод - восстановлен. Об этом сообщила генеральный директор государственного предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько.- Все абоненты в Лутугинском районе, оставшиеся без природного газа в результате диверсии подключены к газоснабжению, - рассказала она.Напомним, что утром, 15 января, вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметров «Лутугино-Хрящеватое». Без голубого топлива осталась часть Лутугинского района. Это около 13 тысяч абонентов и социально важные объекты. В том числе школы, медучреждения и котельныеЧИТАЙТЕ ТАКЖЕYouTube заблокировал аккаунт телеканала ЛНР из-за материалов об украинской диверсии на газопроводеОб этом заявили в министерстве связи и массовых коммуникаций Республики (подробности)