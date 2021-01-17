На Крещение в Донецке 2021, по прогнозу синоптиков, будет морозная погода. Температура воздуха опустится до -21.- На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной. Без осадков, - прогнозируют синоптики.Отмечается, что больше всего мороз будет ощущаться утром, как раз в то время, когда дончане будут окунаться в прорубь. Температура воздуха по ощущениям будет казаться холоднее.Напомним, что в ночь с 18 на 19 января распоряжением Главы Донецкой Народной Республики будет приостановлено действие комендантского часа.По традиции девятнадцатого января в Донецке пройдут церковные богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня. Многие горожане будут окунаться в прорубь. Для этого будут организованы специальные для купания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Минздраве ДНР рассказали, как решают проблему качества питьевой водыВ Республике усилят контроль за водой, которая поступает по каналу «Северский Донец — Донбасс» (подробности)