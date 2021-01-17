Украинские вооруженные формирования два раза за сутки обстреляли поселок Калиновка Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.В оборонном ведомстве Республики рассказали, что киевские силовики стреляли с позиций вблизи Светлодарска.Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.По Калиновке было выпущено три гранаты, - сказали в НМ ЛНР.Напомним, что украинская армия обстреляла Донецкую Народную Республику из гранатометов и пулеметов. Под огонь попали населенные пункты на горловском и мариупольском направлениям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лицПередача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробности)