В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у 37 жителей.- Всего по состоянию на 09.00 17 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2391, - говорится в сообщении ведомства.В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 14 человек.Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 1921 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 202 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.Лечение продолжает 470 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в ДНР выявили еще у 241 жителяЗа все время коронавирус в ДНР диагностировали у 17 905 человек (подробности)