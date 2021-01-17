Солдаты вооруженных формирований Украины заминировали окраину Горского, на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.- Боевики 92-й бригады по приказу военного преступника командира бригады Павла Федосенко осуществили минирование местности на южной окраине населенного пункта Горское, - говорится в сообщении.Представители оборонном ведомства ЛНР обратились к жителям подконтрольных Киеву территории Донбасса с призывом - быть предельно внимательными и осторожными во избежание подрыва на украинских минах и порекомендовали сообщать в ОБСЕ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию обо всех фактах минирования местности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕYouTube заблокировал аккаунт телеканала ЛНР из-за материалов об украинской диверсии на газопроводеОб этом заявили в министерстве связи и массовых коммуникаций Республики (подробности)