Украинские вооруженные формирования шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.- Применялись гранатометы, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие, - говорится в сообщении СЦКК.Под обстрел киевских силовиков попали населенные пункты на горловском и мариупольском направлениям.- Под огнем оказались окрестности поселков Зайцево и шахты им. Гагарина - на горловском, а также сел Коминтерново, Ленинское и Дзержинское – на мариупольском направлениях, - рассказали в представительстве Республики в СЦКК.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лицПередача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробности)