В эфире украинского телевидения продолжают обсуждать тему Донбасса. Последнее время в эфир дозваниваются жители Республик, которые открыто говорят о своей позиции.В один из недавних эфиров украинского телеканала позвонила луганчанка Лидия. В ответ на вопрос телеведущего о вымышленном возвращении Луганска в Украину, женщина ответила, что этой стране в Донбассе уже не верят.- Вы знаете, я все семь лет войны, провела здесь, на этой территории. И я от Украины ничего не жду! Рассказывают постоянно, что нас хотят вернуть в Украину. Зачем? Чтобы нас потом опять убивали, как нас убивали здесь в 2014-2015 году? Вы этого хотите? – сказала Лидия в эфире.Жители Республик Донбасса седьмой год отстаивают свой выбор, сделанный в 2014 году. Украина все это время продолжает обстреливать города и нарушать всевозможные договоренности.Читайте такжеЖест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лицПередача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробнее)