По данным проведенных 16 января исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 241 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.- Проведено 275 исследований, из них выявлено 224 случая заболевания и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Рсеупблике была диагностирована у 19 905 человек. Из этого числа 10 124 жителя выздоровело. Зарегистрировано 1584 летальных случая. Лечение продолжают 6197 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Минздраве ДНР рассказали, как решают проблему качества питьевой водыВ Республике усилят контроль за водой, которая поступает по каналу «Северский Донец — Донбасс» (подробности)