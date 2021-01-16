Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что спецслужбы Украины проверят людей, которых республики Донбасса готовят к возвращению в незалежную. При этом просто дико воспринимается фраза чиновника по поводу передачи: «если состоится».Жители Республик отреагировали на это с возмущением. Дончанка Валентина Зимина интересуются у «рупора» украинской делегации в Контактной группе, подчиненной западным кураторам: «А когда Украина в рамках доброй воли с обязательной амнистией вернет сотни женщин, осужденных в 2020-м за референдум в Донбассе?»- Этих людей - многие из них женщины из участковых комиссий - каждый год сотнями приговаривают на пять лет тюрьмы та самая незаконная власть, которая после госпереворота в Киеве оккупировала территорию Донбасса, – считает дончанка.Читайте такжеЖест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лицПередача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробнее)