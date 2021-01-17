Отныне в ДНР весь транспорт подлежит обязательному техосмотру. Это предусмотрено постановлением Правительства ДНР № 89-12 от 30 декабря 2020 года, которым введены правила и порядок проведения обязательного технического осмотра транспорта.Эксплуатация автомобиля, не прошедшего в установленные сроки техосмотр, запрещена. Документом о прохождении ТО является талон, который выдают в ГАИ после всей процедуры. Ездить без заветного талончика можно только до наступления конечного срока прохождения ТО. А потом наступят неприятные последствия. Если машину остановят сотрудники ГАИ, то автовладельца оштрафуют на сумму от 680 до 850 рублей (ч. 3 ст. 121 КоАП). Автомобиль же отправят на штрафплощадку (ст. 265-2 КоАП).За повторное нарушение в течение года вообще могут лишить права управления транспортом на срок от 3 до 6 месяцев или отправить под админарест на 10-15 суток. Авто также будет временно задержано.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак в ДНР будет проходить техосмотр автомобилейВ Республике запретят эксплуатацию машин, не прошедших в установленные сроки проверку техсостояния (подробнее)