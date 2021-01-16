17 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода. Во второй половине дня пойдет снег. Утром температура воздуха составит -14…-13 градусов, днем – 9-10 градусов мороза. А вечером -12…-14 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 5 м/с, порывами до 7 м/с.В этот день Православная церковь чтит память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского, а также преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского. В народном календаре дата получила названия Феоктистов день, Зосима, Зосима-пчельник. Считалось, если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов. Чистое небо и полная луна на Феоктистов день – к сильному половодью. Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу. Утром туман – к урожаю яровых. Безоблачное небо – к затяжным морозам. Алая заря – к ветру.По прогнозам синоптиков ночью и утром 18 января ожидается снегопад и усиление морозов. Температура ночью -14…-15 градусов. Днем – 12 градусов мороза. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФоторепортаж «Комсомолки»: Улицы заснеженного ДонецкаСегодня в Донецке шел снег – улицы столицы притрусило белым покрывалом (подробнее)