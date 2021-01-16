С 18 января в Донецке временно изменят схему движения автобусов по маршруту №10. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ДНР.Существующая временная схема движения «ул. Куйбышева - пл. Б. Комиссаров - Хладокомбинат «Винтер» - больница №18» будет изменена на другую временную схему «ул. Куйбышева - пл. Б. Комиссаров - Хладокомбинат «Винтер» - ул. Артема - ул. Горная - ул. Артемовская - больница № 21».- При этом автобусы не будут ходить от площади Шахтерской по проспекту Киевскому до больницы №18, - говорится в сообщении.С учетом выхода дополнительных автобусов изменится и график отправлений. Первые отправления: от ул. Куйбышева – в 05.30, от больницы №21– в 05.27. Последние отправления: от ул. Куйбышева – в 20.06, от больницы №21 – в 20.00. Интервал движения в часы пик – 6 минут, в межпиковое время – 12 минут.Также на автобусах будут бесплатно перевозить пенсионеров по возрасту и инвалидов 1 и 2 групп (при наличии льготного документа). Но только в определенное время: от ул. Куйбышева – в 06.24, 08.30, 10.36, 14.48, 16.54. От больницы №21 – в 07.27, 09.33, 11.39, 15.51, 17.57.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке временно изменят схему движения трамваев по маршруту №10Об этом сообщили в администрации столицы ДНР (подробнее)