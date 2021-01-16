ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука передадут украинской стороне ряд удерживаемых лиц. Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ЛНР и ДНР на Минских переговорах Владислава Дейнего и Натальи Никоноровой.В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против республик.Полпреды подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский начинает очередной год с заявлений, которые шокируют своей лживостью и циничностью.- Рассказы Владимира Зеленского о том, что Украина якобы выполнила все договоренности, достигнутые на саммите в декабре 2019 года, - это откровенная, наглая и неприкрытая ложь, да еще и озвучиваемая лично украинским президентом в разговоре с одним из лидеров стран «нормандской четверки», - заявили Никонорова и Дейнего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лицПередача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробнее)