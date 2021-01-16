В ДНР в минувшем году получили компенсацию на покупку угля более 11,5 тысяч льготников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной политики ДНР.- Управления труда и соцзащиты населения с 1 августа по 10 декабря принимали документы от жителей на оформление компенсаций. А с сентября по декабрь выплачивались деньги на приобретение угля для бытовых нужд, говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что сумма выплат зависит от условий проживания людей. Так, 7500 рублей получали жители домов с печным отоплением. А также люди, проживающие в домах с печным отоплением и кухонным очагом на твердом топливе (угле) для приготовления пищи.По 3750 рублей выплатили жильцам домов, кухни которых оборудованы кухонным очагом на твердом топливе (угле) для приготовления пищи.Также в министерстве напомнили, кто из жителей ДНР имеет право на получение компенсации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто делать, если в ДНР признали недействительным заламинированный документ?Разъяснения дала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)