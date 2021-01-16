Военнослужащий ВСУ получил ранения и контузию при подрыве экскаватора на украинской мине во время оборудования позиций в районе Золотого. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сославшись на данные разведки.- Штабом оперативно-тактической группировки «Север» проводит разбирательство после подрыва 15 января военного экскаватора ЭОВ-4421 на базе КрАЗ на позициях 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады вблизи города Золотое, - сказал он.Осадчий уточнил, что на подъезде к месту проведения работ экскаватор наехал на минно-взрывное устройство. В результате получил осколочные ранения и контузию водитель солдат Коваль.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Дебальцево пропал защитник ЛНРОб этом сообщили в Народной милиции Республики (подробнее)