В ЛНР за минувшие сутки 32 жителя заболели COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2354. За последние сутки – 32. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1907 человек. Из них за сутки - 7, - говорится в сообщении.В то же время за минувший день никто из жителей не умер от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 202 человека.Тем временем, в ЛНР запретили проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда начнется вакцинация? Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с коронавирусомВакцина из России поступит в Республику уже в январе (подробнее)