ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР в минувшие сутки. Применялись гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Выпущено 25 гранат.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), под огнем оказались районы поселка Александровка, села Васильевка на донецком направлении, поселка шахты имени Гагарина на горловском направлении, а также окрестности села Коминтерново на мариупольском направлении.Так, боевики 28-й бригады с позиций в районе Марьинки выпустили 10 гранат из АГС по донецкому поселку Александровка.А на юге ДНР боевики батальона морской пехоты 36-й бригады трижды обстреляли из РПГ, АГС и стрелкового оружия район села Коминтерново, выпустив 15 гранат.Лишь по счастливой случайности никто из жителей ДНР не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина устроила очередную диверсию в Донбассе: больше 10 тысяч жителей остались без газа и теплаВ Луганской Народной Республике был подорван газопровод «Лутугино-Хрящеватое» (подробнее)