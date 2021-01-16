Сегодня, 16 января, утром в Ростовской области возле села Покровское попал в аварию автобус из Донецка.Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Ростовской области, 36-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», выехал на перекресток со второстепенной дороги и при этом не предоставил преимущество двигавшемуся по главной микроавтобусу «Фольксваген». От удара «Фольксваген» отбросило на встречную полосу, где он врезался в автобус сообщением Кисловодск-Донецк. Автобус слетел кювет, но к счастью, не перевернулся.В автоинспекции сообщили, что в автобусе никто не пострадал. А вот водителя и пассажира «Фольксвагена» доставили в больницу.Отметим, что это не первая авария с донецкими автобусами в Ростовской области в январе. Так, 13 января водитель автобуса «Москва-Донецк» не справился с управлением. В результате автобус вылетел за отбойник и перевернулся на бок. Внутри находились 15 человек - граждане Донецкой и Луганской Народных Республик. Двое из пассажиров погибли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтобус «Москва-Донецк» опрокинулся в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшиеПо предварительным данным, водитель не справился с управлением (подробнее)