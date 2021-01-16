Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 330 жителей, а 30 – умерли. За это время 72 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.- Проведено 546 исследований, из них выявлены 275 случаев заболевания (50,4%) и у 55 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 17664. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5976 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 10124. Летальных случаев – 1564.Также за сутки выявлено 117 случаев пневмоний, на 23 случая больше, чем за предыдущий день. 101 человек госпитализирован. Всего на лечении 1767 пациентов с пневмониями, из них 673 на кислородной поддержке (+35 за сутки).Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда начнется вакцинация? Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с коронавирусомВакцина из России поступит в Республику уже в январе (подробнее)