В Ростовской области возле села Покровское попал в аварию автобус из Донецка.Известно, что рейсовый автобус сообщением Кисловодск-Донецк столкнулся с микроавтобусом и слетел кювет. К счастью, автобус не перевернулся. О жертвах пока не сообщается. По предварительным данным в результате аварии пострадал водитель и пассажир микроавтобуса.Также в аварию попал легковой автомобиль.В компании перевозчика пока не стали комментировать «Комсомолке» происшествие и сообщать, есть ли пострадавшие среди пассажиров и водителей автобуса.Это не первая авария с донецкими автобусами в Ростовской области в январе. 13 января в 6.25 утра водитель автобуса «Москва-Донецк» не справился с управлением. В результате автобус вылетел за отбойник и перевернулся на бок. Двое из 15 пассажиров погибли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтобус «Москва-Донецк» опрокинулся в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшиеПо предварительным данным, водитель не справился с управлением (подробнее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвое погибших и трое пострадавших: В России попал в аварию автобус из ДонецкаПроисшествие случилось ночью в Ростовской области (подробнее)