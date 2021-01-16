Сегодня, 16 января, ночью горел офис госпредприятия «Комтел» в Макеевке. В результате в городе была отключена проводная телефонная связь. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.- 16 января на площади Советской в Макеевке в здании предприятия «Комтел» произошел пожар. Он стал причиной повреждения оборудования и обесточивания объекта, временно не работают городские линии телефонной связи и линии экстренных оперативных служб, - говорится в сообщении.Также отмечается, что огнем уничтожены два блока кондиционера и вещи на площади 2 квадратных метров.Для ликвидации пожара от МЧС ДНР привлекались 5 спецмашин и 16 спасателей.Сейчас работают эксперты, чтобы выяснить причину пожара. Тем временем, специалисты «Комтел» восстанавливают работу оборудования.Всего в Республике ликвидировано 6 пожаров: Донецк – 1, Горловка – 1, Енакиево – 1, Харцызск – 2, Снежное – 1.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина устроила очередную диверсию в Донбассе: больше 10 тысяч жителей остались без газа и теплаВ Луганской Народной Республике был подорван газопровод «Лутугино-Хрящеватое» (подробнее)