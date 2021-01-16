Военнослужащий Народной милиции ЛНР в сложных погодных условиях пропал в районе линии соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Республики.- 15 января на одной из боевых позиций Народной милиции на Дебальцевском направлении военнослужащий, который занимался обследованием прилегающей территории, не вернулся в место несения службы. Не исключено, что из-за плохой видимости боец сбился с пути и заблудился, - говорится в сообщении.В Народной милиции добавили, что личный состав подразделения осуществляет поисковые мероприятия.Отметим, что на Дебальцевском направлении украинские войска часто устраивают вылазки диверсантов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина подорвала газопровод в ЛНРВ результате теракта без газа остались больше десяти тысяч жителей (подробнее)