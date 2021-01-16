В выходные дни, 16 и 17 января, в Донецке временно изменят схему движения трамваев по маршруту №10. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ДНР.- 16 и 17 января с 11 до 16 часов трамваи по маршруту № 10 будут ходить по укороченной схеме «площадь Буденного – микрорайон Восточный», - говорится в сообщении.Это связано с проведением сотрудниками «Донэлектроавтотранса» срочных аварийно-восстановительных работ на участке контактной сети «улица Левобережная – станция Мушкетово».Администрация Донецка просит жителей принять во внимание эту информацию при планировании своих поездок.Напомним, что трамваи по маршруту № 10 ходят от площади Дзержинского (улица Горького) в центре города до микрорайона Восточный в Пролетарском районе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФоторепортаж «Комсомолки»: Улицы заснеженного ДонецкаСегодня в Донецке шел снег – улицы столицы притрусило белым покрывалом (подробнее)