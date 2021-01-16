В ЛНР 15 января специалисты завершили ремонтные работы на месте подрыва газопровода в Лутугинском районе, начат запуск газа в систему. Об этом сообщили в отделе информационной политики районной администрации.- В 19:30 завершены ремонтные работы. Запуск проводится по направлениям: Лутугино, поселки Белореченка, Врубовский, Челюскинец, Георгиевка, Лесное, а также на улицу Знаменка в селе Роскошное, - говорится в сообщении.Вчера вечером к газоснабжению были уже подключены 15 социальных объектов. А сегодня утром газоснабжение восстановили в трех поселках.Напомним, что магистральный газопровод был подорван утром 15 января, в результате диверсии без газа остались около 13 тысяч абонентов и ряд социально важных объектов, в том числе школы, медучреждения и котельные.Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева заявила о том, что Украина продемонстрировала нежелание Киева достичь мира в Донбассе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВозбуждено уголовное дело: Правоохранители ЛНР назвали подрыв газопровода - диверсиейВ Республике заявили, что в подрыве газопровода замешена Украина (подробнее)