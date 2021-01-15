К Крещению в Донецке 2021 подготовили девять мест для массовых купаний. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По словам градоначальника, купели будут открыты в шести районах Донецка, кроме Ленинского, Пролетарского и Киевского.В центральной части города окунуться в прорубь можно будет на набережной реки Кальмиус - возле ресторана «Аркадия» или в Парке культуры и отдыха имени Щербакова (лодочная станция). В Калининском районе Крещенские купания пройдут в Пикник-парке «Роща».При посещении людных мест стоит помнить о мерах безопасности, которые направлены на противодействие распространения коронавируса. Также не стоит забывать о рекомендациях для тех, кто желает окунуться в прорубь.Читайте такжеСамые интересные находки археологов: Что выставят в новом зале Донецкого музея«Комсомолка» в числе первых увидела выставленные экспонаты (подробнее)