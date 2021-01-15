Правоохранители Луганской Народной Республики назвали подрыв газопровода в Лутугинском районе диверсией. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.- Факт подрыва газопровода согласно пункту «б» части 2 статьи 342 УК ЛНР квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении ведомства.На данный момент известно, что подрыв на газопроводе произошел ранним утром. Для ликвидации последствий аварии была создана специальная оперативная группа. На месте также работают сотрудники оперативно-следственной группы МГБ и представители МВД.Напомним, что без голубого топлива остались около 13 тысяч абонентов и социально важные объекты. В том числе школы, медучреждения и котельные. В ЛНР заявили, что в подрыве газопровода замешена Украина.Читайте такжеУкраина подорвала газопровод в ЛНРВ результате теракта без газа остались больше десяти тысяч жителей (подробнее)