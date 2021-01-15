Над устранением последствий теракта на газопроводе в ЛНР работают специалисты оперативного штаба. В него вошли руководители всех служб жизнеобеспечения Лутугинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.- Создан оперативный штаб техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Он работает над устранением аварии с шести утра, — рассказала замглавы районной администрации Оксана Ходыкина.Напомним, что авария на газопроводе произошла около пяти часов утра. В результате была прекращена подача газа в Лутугино, поселки городского типа Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, поселок Лесное, а также на улицу Знаменка в селе Роскошное.Ранее представитель Республики в Контактной группе Ольга Кобцева заявила, что авария произошла из-за действий украинской стороны.Читайте такжеАвария на газопроводе в ЛНР произошла в результате терактаОб этом заявила представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева (подробнее)