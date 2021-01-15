Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что утренняя авария на газопроводе у села Глафировка произошла в результате теракта украинской стороны.- Сегодня в районе 5 часов утра вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметров «Лутугино-Хрящеватое». Это не что иное, как очередная попытка спровоцировать недовольство населения, проживающего на территории Луганской Народной Республики, - сказала Кобцева.Без голубого топлива осталась часть Лутугинского района. Это около 13 тысяч абонентов и социально важные объекты. В том числе школы, медучреждения и котельные.Представитель ЛНР заявила, что этот вопрос будет поднят на заседании Контактной группы.- Такие действия со стороны Украины никак не говорят о намерении в достижении мира. Очень печально, что такие террористические акты происходят накануне очередной видеоконференции в рамках переговорного процесса, — добавила Кобцева.Читайте такжеВ МИД республик Донбасса подтвердили сообщение о переносе заседаний Контактной группыПервая в 2021 году видеоконференция по мирному урегулированию ситуации в Донбассе состоится 21 января (подробнее)