21 января состоится первая в этом году видеоконференция Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Сообщение об этом подтвердили в пресс-службах Министерств иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик.— Заседание Контактной группы планируется провести 21 января с 14 часов, — говорится в сообщении ведомств.Напомним, что ранее полпред ЛНР Родион Мирошник рассказал об изменении графика заседаний рабочих групп Контактной группы по Донбассу. 18-го и 19-го числа должны были были состояться переговоры по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Однако Киев инициировал перенос ближайших заседаний из-за приезда нового главы ОБСЕ Анн Линде.Читайте такжеКиев отложил переговоры в Контактной группе по Донбассу из-за приезда нового главы ОБСЕПереговоры в Контактной группе перенесли на 21 января (подробнее)